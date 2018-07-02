В Шемкирском районе 16-летний подросток совершил суицид.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Кечили.
Местный житель Ниджат Гулиев 2002 г.р. повесился в своем доме.
Расследования по факту продолжаются.
В Шемкирском районе 16-летний подросток совершил суицид.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Кечили.
Местный житель Ниджат Гулиев 2002 г.р. повесился в своем доме.
Расследования по факту продолжаются.
Дата: 2018/07/02 17:25
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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