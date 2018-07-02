В Шемкирском районе 16-летний подросток совершил суицид.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Кечили.

Местный житель Ниджат Гулиев 2002 г.р. повесился в своем доме.

Расследования по факту продолжаются.

Minval.az