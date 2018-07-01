В Шамахинском районе произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар произошел на пшеничном поле расположенном в поселке Медресе.

Сообщается, что пожар в эти минуты продолжается. На место происшествия привлечены бригады пожаротушения МЧС.

Minval.az