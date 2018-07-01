В Шамахинском районе произошел пожар.
Как сообщает Report, пожар произошел на пшеничном поле расположенном в поселке Медресе.
Сообщается, что пожар в эти минуты продолжается. На место происшествия привлечены бригады пожаротушения МЧС.
В Шамахинском районе произошел пожар.
Как сообщает Report, пожар произошел на пшеничном поле расположенном в поселке Медресе.
Сообщается, что пожар в эти минуты продолжается. На место происшествия привлечены бригады пожаротушения МЧС.
Дата: 2018/07/01 17:58
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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