1 Июля около 14:00 на части автотрассы Баку-Губа, пролегающей через Шабранский район, пожар, начавшийся на сухой траве на территории муниципалитета позже распространился на лесной массив.

Как информирует Министерство экологии и природных ресурсов, для тушения пожара на место происшествия немедленно были привлечены сотрудники противопожарной службы МЧС.

В настоящее время принимаются оперативные меры для тушения пожара.

МЭПР с сожалением отмечает, что в результате неосторожности и безответственности некоторых граждан в лесных массивах происходит пожар. Для недопущения подобных случаев министерство призывает граждан быть осторожными с огнем в связи с жаркой погодой и соблюдать нормы пожарной безопасности.

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