Украине не стоит надеяться на то, что миротворческая миссия на Донбассе прекратит войну.

Об этом «Апострофу» заявил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

«Если там (на востоке Украины, — ред.) появится сколько-то миротворцев из, скажем, Сенегала, Непала или Бангладеш — именно такие страны обычно и отправляют миротворцев — они что, воевать с российской армией или ВСУ (Вооруженными силами Украины, — ред.) будут? Да не будут они этого делать! У них оружие — только «для красоты», они никогда не воюют», — отметил он.

По словам Фельгенгауэра, миротворцы могут использовать оружие исключительно для самообороны, но обычно и этого не делают. Если на миротворцев нападают, они сдаются.

«Не поедут они из Сенегала проливать кровь на донецкой земле. Таких примеров масса. Я видел очень много миротворческих миссий на Ближнем Востоке, например, на Голанских высотах, на ливанской границе. Видел, как это работает. Надежды на то, что миротворцы прекратят конфликт — это непонимание сути миротворческих миссий ООН, того, какую роль они выполняют и могут выполнять», — сказал он.

Эксперт добавил, что, когда ООН создавалась после Второй мировой войны, была предусмотрена седьмая статья Устава организации о принуждении к миру — ведении боевых действий объединенными нациями.

«Так во время войны называли себя англичане с американцами — Черчилль и Рузвельт это придумали. Такие операции были в Корее, в Конго. Но давно их уже нет. К тому же, чтобы оформить такую миссию через ООН, необходимо согласие России и чтобы какие-то страны были готовы послать туда войска, которые как будто будут готовы реально воевать, разоружать так называемые «ДНР»-«ЛНР» или еще что-то такое делать. Где такие контингенты найти, какие страны согласятся?» — добавил Фельгенгауэр.

Он подчеркнул, что заявления о миротворцах — это пока просто пиар со всех сторон.

«Миротворческая операция на Донбассе по Уставу ООН сейчас фактически невозможна. А декоративное миротворчество, что называется, на белых джипах не имеет смысла, поскольку не будет прекращения огня. И, главное, это ничего не добавляет к нынешней миссии ОБСЕ, которая тоже, извините, разъезжает на белых джипах», — подытожил эксперт.

Minval.az