Вратарь итальянской «Вероны» Николас Андраде заинтересовал клуб «Карабах».

Как передает Репорт, азербайджанский представитель обратился к «желто-синим» с желанием приобрести бразильского голкипера. У 30-летнего голкипера имеется контракт с нынешним клубом до 2020 года. Между «Карабахом» и «Вероной» сейчас идут переговоры.

Отметим, что Николас Андраде соперничает с Марко Сильвестри, чтобы попасть в основной состав команды. В сезоне 2017-2018 «Верона» заняла 19-е место в серии А и снизилась до серии В. «Карабах» ранее направил предложение вратарю клуба «Пескара» из серии В Винченцо Фьорилло, но получил отказ.

Minval.az