В Гяндже автомобиль сбил пешехода.
Как передает АПА, на проспекте Хатаи автомобиль марки “Mercedes” сбил переходившего дорогу жителя города Видади Гулиева.
От полученных тяжелых травм мужчина скончался в больнице. По факту ведется расследование.
В Гяндже автомобиль сбил пешехода.
Как передает АПА, на проспекте Хатаи автомобиль марки “Mercedes” сбил переходившего дорогу жителя города Видади Гулиева.
От полученных тяжелых травм мужчина скончался в больнице. По факту ведется расследование.
Дата: 2018/06/30 0:45
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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