В Гяндже автомобиль сбил пешехода.

Как передает АПА, на проспекте Хатаи автомобиль марки “Mercedes” сбил переходившего дорогу жителя города Видади Гулиева.

От полученных тяжелых травм мужчина скончался в больнице. По факту ведется расследование.

Minval.az