Согласно правилам, если три спортсмена из одной страны, уже дисквалифицированные на год, попадаются на допинге, то ее ждет дисквалификация от трех до восьми месяцев, а также исключение и соревнований, что не позволит выступить на Олимпиаде Токио-2020