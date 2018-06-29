«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внешняя политика Армении не подвергнется изменениям. Это означает, что Армения продолжит исполнять те же обязательства, которые взяла на себя в прошлом, в том числе и в рамках двух важных интеграционных проектов – ЕАЭС и ОДКБ. В обоих этих проектах преобладающую роль играет Россия, которая за последние 4 года ведет гибридную войну против Украины, и которая оккупировала некую часть территории Украины. Вы знаете, что сейчас между Россией и Украиной установились сложные отношения, а Армения имеет союзнические отношения с Россией».

Об этом в интервью ереванскому Первому Информационному заявил украинский политический аналитик, публицист Виталий Портников.

Он напомнил, что во время происходящих в Армении митингов, лидеры движения и в первую очередь Пашинян, заявляли, что эти обязательства останутся неизменными, и отказывались сравнивать оппозиционное движение в Армении с украинским Майданом.

«Тогда как любой сторонний наблюдатель, я считаю, уверенно укажет на сходство эти двух движений. В первую очередь, оба движения боролись против коррумпированной, криминальной, монополизированной экономики, олигархической политики. В этом смысле армянское движение было повторением украинского», — считает Портников.

Говоря о том, почему в таком случае Россия в вопросе Армении не стала придерживаться той же жесткой позиции, какой придерживалась в связи с Украиной, аналитик отметил, что в Москве не сомневаются, что Армения останется под влиянием России, и они могут влиять на будущее Армении точно так же, как было и до революции.

«А в случае Украины были очень большие сомнения, по этой причине после победы украинского общества Россия начала войну против Украины. А поскольку Россия по части Армении уверена в продолжении своей роли, то не развязала войну.

Должен сказать, что я не вижу какой-либо причины для улучшения армяно-украинских отношений, и в то же время не вижу причины, чтобы эти отношения ухудшились.

Сожалею, но Армения еще не является субъектом внешней политики, Армения – объект внешней политики. Армения имеет проблемы со своими соседями – в первую очередь с Азербайджаном, затем с Турцией, и решение этих проблем в первую очередь связано с теми отношениями, которые у нее есть с Россией. Такова реальность, которую не нужно игнорировать или забывать», — подчеркнул он.

«Когда мы начали Майдан, то говорили о необходимости не геополитических изменений, а о необходимости подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. Такой же документ был подготовлен и во времена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, и как в Ереване, так и в Киеве заявляли, что этот документ непременно будет подписан, и что подписание этого документа не ставит под сомнение те отношения, которые у Армении и Украины были с Россией. Подписание Соглашения об Ассоциации не предполагало геополитического переворота, это было всего лишь урегулированием отношений с ЕС. Армянские политики не должны думать, что украинское движение было в сторону Запада, и по этой причине началась война с Россией, а в случае Армении – нет. Это неправильно, и в обоих случаях борьба была против криминальных лидеров, а Украина всего лишь хотела, чтобы ее народ самостоятельно решал свое будущее. А геополитический поворот произошел позже, когда Россия отреагировала подобным образом. Россия в случае Армении не показала такой реакции, потому что продолжает рассматривать Армению как собственную колонию, и уверена, что кто бы ни был у власти, он будет выполнять приказы Кремля. Если власти Армении проявят себя иначе, вы сразу же станете очевидцами политического и военного вмешательства России и убедитесь в своей правоте: если власти Армении не поведут себя иначе, то разочарование армянского общества будет настолько сильным, что нынешние идолы станут предметом критики. В Армении есть некоторый тупик, потому что избавиться от коррупции, кланового влияния и всех остальных проблем связано с двумя моментами: первое – зависимость от России, второе – необходимость решения Карабахского конфликта, нерешенность которого и заводит Армению в тупик. Если эти проблемы не решаются, общество Армении вновь выйдет на улицу», — продолжил Портников.

Minval.az