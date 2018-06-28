В Баку на территории под названием «Шамахинская дорога» начался пожар.
Как сообщает Report, на территории многоэтажного жилого комплекса загорелись рекламный щит и трава.
На место происшествия привлечено несколько пожарных машин.
В Баку на территории под названием «Шамахинская дорога» начался пожар.
Как сообщает Report, на территории многоэтажного жилого комплекса загорелись рекламный щит и трава.
На место происшествия привлечено несколько пожарных машин.
Дата: 2018/06/28 21:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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