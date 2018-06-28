В Насиминском районе Баку мужчина, поднявшись на крышу четырехэтажного дома, попытался покончить с собой.
Как сообщает МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыла специальная спасательная служба МЧС.
Спасатели приняли соответствующие меры безопасности на месте происшествия.
В результате психологических бесед с гражданином совершать суицид он передумал.
Схожий инцидент сегодня произошел и в Хатаинском районе столицы.
В Хатаинском районе женщина, поднявшись на крышу девятиэтажного дома, собиралась спрыгнуть.
На место происшествия также незамедлительно прибыла специальная спасательная служба МЧС. Спасатели приняли соответствующие меры безопасности на месте происшествия.
В результате психологических бесед с женщиной совершать суицид она передумала.