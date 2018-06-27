В Баку в ходе работ на стройке произошел несчастный случай.
Как передает Report, происшествие зарегистрировано в Сабаильском районе.
Так, во время строительных работ в ночное время в жилом комплексе на территории, именуемой «20-й участок», Фуад Огтай оглы Гасанов 1985 г.р. по неосторожности упал с 12-го этажа. Он скончался на месте происшествия.
На место происшествия были привлечены сотрудники 41-го отделения Сабаильского районного управления полиции и прокуратуры Сабаильского района.
По факту возбуждено уголовное дело.