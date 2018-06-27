Люксембургский клуб «Прогресс» не воспользуется армянским игроком Александром Карапетяном в выездной игре против «Габалы» в рамках первого квалификационного этапа Евролиги.

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер команды Томас Гилгеманн.

По словам Гилгеманна, это решение принято в целях безопасности и ввиду армяно-азербайджанского конфликта:

«Несмотря на хорошее физическое состояние, он сам тоже не хочет ехать в Габалу из-за армяно-азербайджанского конфликта».

А.Карапетян родился в 1987 году в Грузии, но в детстве переехал с родителями в Германию. Став бомбардиром «Прогресса» в прошлом сезоне с 29 голами, он 2 раза выходил на поле в составе сборной Армении.

В 2015 году игрок германской «Боруссии» (Дортмунд) и сборной Армении Генрих Мхитарян также не приехал в Баку для игры против «Габалы» в групповом этапе Евролиги.

Отметим, что «Габала» проведет домашнюю игру против «Прогресса» 12 июля на городском стадионе. Встреча стартует в 20:00. Ответный матч состоятся 19 июля на стадионе «Дюделанж» в Люксембурге.

Minval.az