Ночью в отеле «Гранд», находящемся на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе Баку произошло убийство.

Как передает Report, жительница Сабунчинского района Гюнель Алиева 1987 г.р. со своим 24-летним возлюбленным Вугаром Атакишиевым 1993 г.р арендовали комнату на втором этаже отеля.

Ночью между сторонами возник конфликт. Затем спор продолжился в ванной комнате. В это время Г.Алиева нанесла ножевые ранения парню в область горла, после чего он упал и скончался на месте.

На место происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского РУП и прокуратуры. Тело для обследования было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

В ходе предварительных показаний Г.Алиева заявила, что ее возлюбленный лишил ее девственности и по этой причине обещал на ней жениться. По словам женщины, после этого события между ними продолжались близкие отношения, но в ходе последней встреч парень отказался от своего обещания, вследствие чего она решила его убить.

По факту в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело. Г.Алиева и руководство отеля «Гранд» задержаны.

Minval.az