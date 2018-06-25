В поселке Масазыр Абшеронского района задержан мужчина, пытавшийся продать 20 000 фальшивых манатов за 4100 долларов США.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудниками органов внутренних дел было проведено очередное успешное оперативное мероприятие в направлении предотвращения изготовления и выпуска в обращение фальшивых денег.

Так, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и Зангиланское РОП поступила оперативная информация о намерении жителя Гянджи, ранее судимого Орхана Джафарова продать фальшивые денежные средства в одном из чайных домов, расположенных на территории поселка Масазыр Абшеронского района. В результате совместных оперативных мероприятий, на месте преступления этот человек был задержан при попытке продажи 20000 фальшивых манатов за 4100 долларов США.

Отметим, что О.Джафаров ранее был осужден в Российской Федерации за изготовление и оборот фальшивых денег.

По факту в Следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Minval.az