В результате успешных мероприятий, проведенных в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками отделения полиции Сиязаньского района Азербайджана был произведен осмотр приусадебного участка жительницы села Гара Сиязань, где были выявлены 87 кустов конопли.

Об этом говорится в сообщении Губинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, распространенном в субботу.

Согласно информации, осмотр приусадебного участка Бадал Назаровой был произведен с участием свидетелей. В результате осмотра были обнаружены 87 кустов конопли общим весом 11 килограммов. Уход за ней производился в специальном агротехническом порядке. Также была обнаружена марихуана общим весом 400 граммов в целлофановых пакетах.

Изъятые вещественные доказательства были переданы на биологическую экспертизу.

По факту в следственном отделе Сиязаньского РОП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Minval.az