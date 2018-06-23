Вынесено врачебное заключение о повреждениях лица, полученных ребенком в детском саду №31 в Гяндже.

Как сообщает Report, детский хирург Лейла Ахмедова осмотрела получившую повреждения лица Сару Исмаилову.

По ее словам, травма является результатом укуса, и следов других повреждений нет: «В результате обследования не было выявлено следов ожога или прижигания. Это следствие укуса. Ребенок выписан после оказания первой помощи».

Директор детского сада №31 Гюнай Исмаилова осудила родителей С.Исмаиловой за распространение неверной информации о случившемся в социальных сетях: «Видимо, это сделано в порыве гнева, и родитель опровергнет информацию».

По ее словам, Сару Исмаилову укусил другой ребенок, Алиев Гусейн Джамиль оглы. Директор сообщила, что медсестра наложила водный компресс на рану, а затем девочка была доставлена в больницу, где ей оказали первую помощь: «Ее состояние расценили как удовлетворительное и выписали домой. Воспитатель детского сада Исмаилова Гюльнара Гязянфяр гызы, няня Зейналова Солмаз Гусейн гызы были уволены за халатность. Отношения с матерью ребенка у нас хорошие, а распространенная ею в социальных сетях информация не соответствует действительности, и, скорее всего, она ее опровергнет».

Minval.az