В Ясамальском районе Баку рядом со станцией метро «Эльмляр Академиасы», на проспекте Гусейн Джавида,81, в жилом здании, где расположен магазин Mothercare, произошел пожар.

Как передает АПА, на место происшествия были привлечены пожарные расчеты МЧС. Пожар в жилом здании был потушен, спасателями и пожарниками были спасены 7 человек (из них двое дети), 25 жильцов эвакуированы на безопасную территорию. На первом этаже здания в магазине общей площадью 200 квадратных метров сгорели распределительный щит и проходящие через шахту коммуникационные линии протяженностью 63 погонных метра.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

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