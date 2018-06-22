Президент Сирии Башар Асад заявил о бессмысленности переговоров с Соединенными Штатами, подчеркнув, что такие переговоры еще ни разу не приносили результата.

«Диалог, общение, переговоры с противниками, да и не только противниками — это результативно. Но с первых переговоров с США в 1974 результатов не было никогда», — сказал Б.Асад в интервью ведущей «Итогов недели» телеканала НТВ Ираде Зейналовой.

По мнению Б.Асада, проблема американских президентов в том, что они — заложники своих лобби: СМИ, крупных нефтегазовых и оружейных корпораций.

«Они могут говорить вам то, что вы хотите слышать, но делать все наоборот. Ситуация лишь усугубляется, и Трамп — очень яркий пример. На данный момент разговоры и обсуждения с американцами — просто пустая трата времени. Мы не хотим говорить с американцами лишь потому, что они американцы. Мы готовы ко всем переговорам, у которых будет результат, но не верим, что американская политика изменится в обозримом будущем», — заявил Б.Асад.

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