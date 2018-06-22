В Наримановском районе Баку, автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Согласно информации, мужчина в возрасте 50-55 лет, личность которого пока не удалось установить, несколько раз перебегал дорогу в тоннеле под «Багировским мостом», где установленная скорость автомобилей составляет 90 км в час.

Мужчина не стал обращать внимание на многочисленные упреки водителей и продолжил создавать препятствия движению автомобилей. В результате автомобиль марки Ford Edge, c государственным номерным знаком 90-VA-050, за рулем которого находился Тофиг Махмуд оглу Алиев 1944 г.р. на высокой скорости сбил неадекватного мужчину, от чего последний скончался на месте.

По предварительным данным пешеход-нарушитель был пьян. Водитель «Форда» задержан. На место происшествия прибыл глава дорожной полиции Наримановского района, полковник-лейтенант Махмуд Абдуллаев и сотрудники Управления полиции Наримановского района.

На месте будет проведено техническая экспертиза. Ведется расследование.

Minval.az