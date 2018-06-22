20 июня в селе Баш Гёйнюк Шекинского района собака ворвалась во двор и схватила ребенка за голову.

Как передает Xezerxeber.az, на крики ребенка выбежали женщины и спасли девочку.

Как рассказывает жительница села Гюнель Абдуллаева, дети играли во дворе, когда ворвалась собака и схватила 6-летнюю Нардану Абдуллаеву за голову. Гюнель Абдуллава сунула руку в пасть собаке и спасла ребенка.

Как выяснилось, 20 июня в этом селе 7 человек были доставлены в Шекинсукую ЦРБ с укусами собак. Трое из них были малолетними детьми.

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