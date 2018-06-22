В одном из филиалов сети маркетов Bravo был жестоко избит продавец.

Как сообщает Report, инцидент произошел в филиале торговой сети в Насиминском районе, по проспекту Бюльбюля.

Согласно информации, Панах Рауф оглы Русанов 1993 г.р., работающий в качестве продавца в маркете, повздорил с работниками фирмы, снабжающими филиал продуктами.

Вскоре конфликт перерос в рукопашную, после чего Русанов с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

В связи с фактом сотрудники Управления полиции Насиминского района были привлечены на место происшествия. Ведется расследование.

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