Беларусь перестала быть для России верным союзникос и заняла позицию нейтрального посредника между Западом и РФ.

Об этом рассказали аналитики американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

«В 2011 году Беларусь твердо находилась на русской орбите и была полностью изолирована от Запада политически. Разгон акций протеста после президентских выборов 2010 года, на которых Александр Лукашенко, что засиделся в кресле президента, обеспечил себе четвертый срок после спорного голосования, побудил Европейский союз и Соединенные Штаты ввести санкции против страны и ее высших должностных лиц, в том числе Лукашенко. Россия была крупнейшим и единственным союзником Беларуси «, — отметили эксперты (цитата по «Газета.ua»).

Все изменилось в 2014 году, после Евромайдана в Украине.

«После Евромайдана он ( Лукашенко) умело изменил позицию — или, скорее, провел ребрендинг — Беларусь с верного союзника России, изолированного от Запада, превратилась в посредника между Россией и Западом в их противостоянии через Украину. Минск стал одним из основных мест переговоров для официальных лиц России, Украины и Европейского союза, а главная соглашение о разрешении конфликта известна как Минский протокол. Лукашенко превратил географическое положение своей страны на геополитическое преимущество, гарантируя, что украинский конфликт НЕ распространится на Беларусь и Минск будет рассматриваться как благоприятное нейтральное место для дипломатических переговоров (вроде Швейцарии во время Второй мировой войны или Финляндии во время Холодной войны)», — рассказали аналитики.

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