В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Расима Чертикова, обвиняемого в убийстве своей жены на почве ревности.

Как передает Lent.az, Р.Чертиков признал себя частично виновным.

«Айтян работала няней. Она сказала мне, что хочет работать в ночную смену, из-за этого мы поругались, и она ушла в отчий дом. Я привез ее обратно, мы договорились, что она будет работать только в дневную смену. Айтян собиралась уехать по работе в Турцию, от меня это скрывали. Мне в душу закрались сомнения. Я предложил продать дом и уехать в Россию. Она согласилась продать только верхний этаж. Мы продали дом, но она заявила, что не хочет ехать в Россию.

Она сказала мне, что не оставит свою работу и чтобы я уезжал куда хочу. Она очень разозлилась и бросила в меня нож. Я подошел к ней и спросил, зачем она вынуждает меня, сказал, что не хочу убивать ее. Мы успокоились и пошли в спальню. Я захотел близости, но она мне ответила, что не получает от меня удовольствия, как от мужчины. Я не выдержал и ударил ее ножом», — рассказал обвиняемый.

Напомним, что убийство произошло в Бинагадинском районе Баку.

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