Задержан мужчина, угнавший со стоянки банка свой автомобиль.

Как передает Qafqazinfo, 21 мая у жителя Имишлинского района возникли проблемы с выплатой автокредита, в результате чего работники банка забрали принадлежащий Низами Аббасову автомобиль марки «Мерседес» на стоянку банка. 24 мая автомобиль был угнан со стоянки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на территории Имишлинского района. Как выяснилось, автомобилем управлял ранее судимый сам Н.Аббасов.

По факту проводится расследование.

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