В Баку конфликт между друзьями закончился убийством. Сотрудники Управления полиции Сабунчинского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий за ночь раскрыли убийство молодого человека, совершенное 20 июня.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабунчинского района.

В поселке Маштага был убит 22-летний житель Ярдымлы Вугар Гусейнзаде.

Ранее СМИ сообщили о том, что убийство стало следствием массовой драки. Однако выяснилось, что никакой массовой драки не было.

Вугар Гусейнзаде, житель Маштага Сурхай Алиев и житель Забрата Кянан Салимов, после окончания рабочего дня, с целью выяснения отношений после конфликта, возникшего днем ранее, завернули за супермаркет «Араз», в котором все трое работали. Там, возле банкомата между молодыми людьми произошла драка. В итоге Алиев напал с ножом на Гусейнзаде. Салимов попытался разнять друзей, но Алиев и ему нанес ножевые ранения.

Тяжело раненый Гусейнзаде скончался на месте, Салимов был доставлен в больницу при помощи подоспевших жителей поселка, а Алиев скрылся в неизвестном направлении.

Однако оперативники уголовного розыска очень скоро задержали Алиева в собственном доме.

По фактам умышленного убийства и нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Minval.az