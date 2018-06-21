На части азербайджано-иранской границы, проходящей по территории Джалилабадского района, произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Report, между солдатами и нарушителями границы, оказавшими сопротивление азербайджанским пограничникам, произошла перестрелка.
По предварительным данным, во время перестрелки солдат из Балакенского района Крупов Рамазан Мамед оглы получил пулевое ранение. Молодой пограничник размещен в реанимационном отделении Джалилабадской районной центральной больницы.
По факту ведется расследование.