На части азербайджано-иранской границы, проходящей по территории Джалилабадского района, произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, между солдатами и нарушителями границы, оказавшими сопротивление азербайджанским пограничникам, произошла перестрелка.

По предварительным данным, во время перестрелки солдат из Балакенского района Крупов Рамазан Мамед оглы получил пулевое ранение. Молодой пограничник размещен в реанимационном отделении Джалилабадской районной центральной больницы.

По факту ведется расследование.

Minval.az