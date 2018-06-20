В Мингячевире спасен человек, тонувший в водохранилище.
Как сообщает МЧС, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, человек, купавшийся в водохранилище, стал тонуть.
Его вытащили из воды спасатели-водолазы МЧС.
В Мингячевире спасен человек, тонувший в водохранилище.
Как сообщает МЧС, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, человек, купавшийся в водохранилище, стал тонуть.
Его вытащили из воды спасатели-водолазы МЧС.
Дата: 2018/06/20 22:03
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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