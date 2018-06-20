В Мингячевире спасен человек, тонувший в водохранилище.

Как сообщает МЧС, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, человек, купавшийся в водохранилище, стал тонуть.

Его вытащили из воды спасатели-водолазы МЧС.

Minval.az