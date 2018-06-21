Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал слова Леонида Кравчука о том, что Россия в ближайшее время сама вернёт Крым из-за «непосильных затрат». По мнению Горбачёва, заявление бывшего лидера Украины является несерьёзным и не заслуживает комментария.

Он отметил, что на данный момент Крым требует затрат из-за переходного периода.

«Сейчас идёт процесс вхождения, решения вопросов, которые возникли. При всех трудностях это всё нормально», — считает Горбачёв.

Политик отметил, что Крым способен самостоятельно и успешно развивать своё хозяйство и поэтому его не нужно «рассматривать как иждивенца», передаёт НСН.

Minval.az