Интересный статус разместил на своей странице в социальной сети Facebook бывший глава МИД АР Тофиг Зульфугаров об аресте убийцы и грабителе азербайджанцев армянском генерале Манвеле Григоряне:

— Посмотрите, какая отвратительная рожа! Вы спросите-какая из них? Обе представляют армянский генералитет, однако речь пойдет о той, что слева.

Есть расхожая фраза о том, что преступность не имеет национальности, однако, говоря о Манвеле Секторовиче Григоряне, генерал -лейтенанте и депутате Парламента Армении, хотелось бы сказать, что для преступника нет никакой разницы: совершать преступление против своих соотечественников или же представителей другой национальности.

У водителя КРАЗа Манвела проблемы с законом начались задолго до 1988 года, однако, вся его сущность преступника, полностью раскрылась во время оккупации территорий Азербайджана и этнической чистки сотен тысяч наших соотечественников.

После установления режима прекращения огня, свое неуемное желание грабить и воровать, он применял уже в отношении своих соотечественников, о чем сегодня так много говорится в прессе. Примечательно, что его собственные признания о том, что он содержал долгие годы и использовал в качестве рабов многочисленных заложников, в том числе и несовершеннолетних, сделанные им в армянской прессе, не стали причиной возбуждения против него уголовного преследования. А кража тушенки у армянских солдат, стала причиной его ареста и преподносится сегодня как победа демократии в Армении.

Я тоже приветствую действия армянских властей, направленные на наказания преступников, но будут ли готовы нынешние армянские власти распространить правосудие на военные преступления, совершенные Манвелом Григоряном, Робертом Кочаряном, Сержом Саргсяном и десятками других, которые и по армянскому законодательству и международному праву не имеют сроков давности.

В начале 90-х, я был свидетелем того, как осенью 1993 года на встрече с Гейдаром Алиевым, Владимир Казимиров, как бы осуждая Роберта Кочаряна, говорил, что он ему жаловался, что не может удержать других «полевых командиров» от захвата все новых и новых территорий вокруг Нагорного Карабаха, населенных азербайджанцами, так как они хотят «немножко пограбить». И вообще этот захват ненадолго, «… им надо что-то дать своим солдатам…», а потом они уйдут с этих захваченных территорий, когда им нечего будет уже грабить.

Пограбив тысячи квадратных километров, населенных азербайджанцами, эти «манвелы» потом на протяжении десятков лет грабили Армению.

Я думаю, что в обличении этих преступников, Азербайджан должен оказать помощь Армении и передать те следственные материалы, которые позволят обличить виновных в военных преступлениях.

В государственной комиссии по делам заложников и военнопленных, в прокуратуре и других государственных органах и НПО, имеются тысячи документов в том числе и показаний заложников и военнопленных, которые, я думаю, могут быть переданы армянской стороне.

Думаю, что сделать это надо будет через Сопредседателей, которые могут осуществлять эту деятельность в рамках так любимых ими «мер укрепления довериях между конфликтующими сторонами». Я часто критикую деятельность Владимира Казимирова, однако следует признать, что в том числе и благодаря его содействию летом 1994 года азербайджанской стороне были переданы последние 28 женщин и детей, находившихся в заложниках у армянской стороны.

Почему я вдруг вспомнил об этом? Да потому что, показания этих и сотен других несчастных людей, переживших все ужасы плена и рабства у таких, как Манвел Григорян, могут помочь армянскому правосудию наказывать этих уродов не только за кражу тушенки…

Minval.az