Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, который с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта, в интервью Жанне Немцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР и за что ненавидит герб Советского Союза.

Кикабидзе заявил, что «очень обрадовался» распаду СССР. «Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах», – добавил артист в интервью Deutsche Welle.

Он также отметил, что ненавидит герб Советского Союза. «Серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны», – отметил Кикабидзе.

В то же время он добавил, что во времена СССР «все-таки люди друг друга больше уважали, … чем сейчас». «Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить. Но раз, допустим, один таджик, другой еврей, третий… они должны все-таки друг друга уважать. Мы так росли. Все остальное было очень плохо. Очень», – добавил артист.

Он также выразил мнение, что избежать конфликта России и Грузии в 2008 году было нельзя.

«Много лет этот регион дергали, били, стреляли. Гадости там происходили, понимаете? В 35 км от Тбилиси в стороне гор натянута проволока, а за ней ходят российские военные. Солдаты-то ни при чем. Им приказывают, а они делают. Каждый месяц эта проволока передвигается, идет такая ползучая аннексия. Человек здесь живет, а за проволокой у него похоронена жена. Он не может пойти на могилу, не может помолиться в церкви. Все время два-три человека пропадают, потому что они якобы нарушили границу. Какую границу? Это исконная грузинская наша земля. В ту разборку попал Миша Саакашвили, потому что он, видно, поверил, что, если мы начнем защищаться — нас поддержат», – заявил Кикабидзе.

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