В Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении на территории поселка Алят Гарадагского района Баку обнаружены снаряды.

Как сообщает АПА со ссылкой на ANAMA, на место происшествия в Ширванском национальном парке были привлечены специальная мобильная группа и сотрудники Службы береговой охраны Госпогранслужбы.

Был проведен совместный осмотр территории. В результате совместных оперативных мер были обнаружены 2 ракеты калибра 140 мм. Снаряды были направлены на утилизацию в соответствующий центр ANAMA.

Дополнительно было осмотрено 4000 кв.м. территории, подозрительных и опасных предметов больше обнаружено не было.

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