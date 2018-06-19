Украинцев не должно волновать заявление президента США о российском Крыме, и Дональд Трамп еще раз показал, что он зависит от Владимира Путина, однако американские традиции и Конгресс никогда не позволят действовать Трампу так, как он того хочет.

Как сообщает Апостроф, такое мнение прозвучало от российского журналиста и политолога Андрея Пионтковского. «Во-первых, Трамп – идиот. И это уже известно всей Америке. А во-вторых, он не просто идиот, а в чем-то очень сильно зависимый от Путина. Украину я призываю не беспокоиться из-за слов Трампа. Ну вот такой он, завербовали его россияне. И пришло русским в голову, что они схватили Бога за бороду», — отмечает политолог.

По словам Пионтковского, в России до сих пор так и не поняли американскую политическую систему, но в США работают институты, и президент хоть и очень важный человек и может на что-то влиять, но в конечном итоге ему никто не позволит безобразничать.

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