Американский политолог, основатель и директор частной разведывательно-аналитической организации «Стратфорд» Джордж Фридман дал интервью польской газете Polska Times. Интервью касалось текущего состояния международных отношений, исторической ретроспективы, судьбы Европы. Значительная часть интервью была посвящена судьбе России, которая, по мнению Фридмана должна обязательно развалиться после 2020 года.

Фридман выразил уверенность, что прекрасный период мира, который наступил в Европе после трагической войны и всё ещё продолжается, в ближайшем будущем будет завершен, потому что «так всё устроено».

«Так все устроено: чем дольше царит мир, тем больше вероятность того, что разразится война», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что не следует считать войну какой-то «болезнью» человечества — это вовсе не болезнь, а одно из состояний.

«Что-то глубинное, содержащееся в человеческой природе. Сложно сказать, почему, но это в нас есть», — отметил Фридман.

Говоря о Польше, Фридман отметил, что свою независимость эта страна в современном её виде получила сто лет назад, но в 1939 году она вновь её лишилась, и до 1989 года она находилась в оккупации.

Но судьба современной Польши все равно неразрывно связана с Россией, уверен Фридман. По его словам, после 2020 года Россия неминуемо распадется, и Польша получит от этого существенные преференции. Именно об этом он пишет в своей книге «Следующие 100 лет», которую также обсуждает в данном интервью.

«Да. Россия продолжает терять силы. Распад Советского Союза был для нее не концом, а началом нового этапа, но сейчас она повторяет все ошибки позднего СССР, оставаясь большой неэффективной страной, которая зависит от цен на нефть», — уверен Фридман.

При этом он призывает на зацикливаться на краткосрочной перспективе и не обольщаться от того, что мировые цены на нефть сейчас вновь подскочили до почти $80 за баррель. Фридман считает, что высокие цены на нефть позволят США добывать большие объемы сланцевой нефти, которую они смогут поставлять на экспорт.

«У американцев будет больше нефти, чем нужно им самим, так что они начнут ее продавать, а это создаст проблему для России и ее союзников», — предрекает разведчик-аналитик.

Фридман уверен, что сегодняшняя Россия гораздо слабее СССР во всех отношениях и пытается показать это на примере КГБ и ФСБ.

«Сегодняшняя ФСБ уступает по потенциалу КГБ (какой бы этап его существования мы ни взяли). Российские ведомства неработоспособны, они не могут поддерживать дисциплину, в связи с этим Москве сложно оказывать кому-то помощь. История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Россия сейчас находится на втором этапе. Проблема в том, что во всем мире ее переоценивают, одновременно недооценивая Америку», — сказал он.

Глава «Стратфора» сетует, что в Европе стали мало внимания обращать на США, и слишком зациклились на России. При этом на самом деле, по мнению Фридмана, Россия — это страна, которая неминуемо движется к своему распаду, но в Европе почему-то движущейся к краху державой постоянно называют только Соединенные Штаты.

«Одновременно все уверены, что если Путин завтра умрет, на его место из структур ФСБ сразу же придет новый Путин. Дело, однако, не в конкретных людях, а в способе функционирования этого государства», — поясняет Фридман.

В своем приговоре России он основывается на том утверждении, что современная Россия стала страной третьего мира, и живет исключительно за счет экспорта природных ресурсов, цены на которые она вовсе не контролирует.

«Это значит, что она не контролирует свое будущее. Впрочем, то же самое касается крупных экспортеров во всем мире. Такие страны, которые в значительной степени зависят от экспорта, как Германия или Россия, неизбежно подвергаются влиянию колебаний на глобальных рынках. Этого могут избежать государства с хорошо развитым внутренним рынком», — уверен Фридман.

Под государствами с «хорошо развитым внутренним рынком» Фридман подразумевает прежде всего США.

От распада России, по мнению Фридмана, прежде всего выиграют три страны — Япония, Турция и конечно же Польша.

Minval.az