Очередное массовое отравление зарегистрировано на хлопковом поле в Имишлинском районе Азербайджана, сообщает Репорт.

По предварительным данным, десятки пострадавших были доставлены в Имишлинскую районную центральную больницу.

По факту инцидента ведётся расследование.

В начале месяца 23 работника хлопкового поля отравились в Саатлинском районе. А в минувшее воскресенье работники с одного из хлопковых полей близ селения Сейдимлы Тертерского района Азербайджана в субботу обратились за медицинской помощью. Работавшие на принадлежащем местному фермеру Расиму Гасанову участке 14 местных жителей были госпитализированы с подозрением на тяжелое отравление.

Minval.az