Тяжелое ДТП на автомобильной трассе Баку — Сумгаит унесло жизнь одному человеку.

Как сообщает Report, автомобиль марки «Мерседес» с государственным номерным знаком 99-EZ-521, за рулем которого находился Марат Чобан оглы Джафаров, двигаясь в направлении столицы, на полном ходу врезался в металлический отбойник.

От удара часть металлической балки вошла в салон и вышла через заднее стекло. От тяжелых травм скончалась супруга водителя — Солмаз Юнис гызы Джафарова 1955 г.р. Она потеряла много крови и несмотря на усилия врачей жизнь женщине не удалось спасти. Водитель отделался легкими травмами.

В связи с фактом проводится расследование.

Minval.az