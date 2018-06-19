Пожар в ресторане «Нанели» потушен.
Как сообщает АПА, пожар возник на 1 и 3 этажах здания.
Огонь локализован. Информации о пострадавших нет.
На месте происшествия находился замминистра МЧС, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.
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В Баку произошел пожар в ресторане.
Об этом говорится в сообщении Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана во вторник.
Согласно сообщению, пожар произошел в Наримановском районе Баку.
Пожарные подразделения Службы пожарной охраны МЧС, а также силы Службы спасения особого риска были привлечены к месту происшествия.
Работы по тушению пожара продолжаются.