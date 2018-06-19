Первый украинский президент Леонид Кравчук допустил, что российская сторона может по своей воле вернуть Украине Крым, передает «Газета».

По словам Кравчука, для развития полуострова необходимы «непосильные затраты».

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию», — заявил Кравчук.

Он добавил, что, несмотря на построенный Крымский мост, регион требует колоссальных затрат. Политик заметил, что передача Крыма необязательно произойдет в ближайшем будущем. По его мнению, она станет результатом международного давления.

«Но в теорию, что как только в Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, Во-вторых, там 78 процентов русских», — сказал Кравчук.

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