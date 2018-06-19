На место пожара прибыл глава ИВ Наримановского района Абдин Фарзалиев.

Как сообщил АПА первый заместитель главы ИВ Наримановского района Шахмар Ибадов, инцидент произошел на территории, именуемой «Taxta bazarı». Огонь затем перекинулся на другие магазины.

«Пожар потушен, и благодаря усилиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня», — отметил Ибадов.

От пожара пострадало почти 10 магазинов.

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В Наримановском районе Баку горит крыша магазина по продаже строительных материалов («Тахта базары»).

На месте происшествия привлечены силы и средства Государственной службы противопожарной охраны, а также прибыло 15 пожарных расчетов.

Там же находится заместитель министра МЧС, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Этибар Мирзоев сообщил АПА, что пострадавших нет: «Причины пожара будут установлены. После этого будет дана подробная информация».

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