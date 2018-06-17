Состояние 14 фермеров, предположительно отравившихся на хлопковом поле, нормальное и все они отпущены домой.

Об этом Trend сказал глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

По словам Мамедова, у отравившихся лиц были взяты определенные анализы. «Результаты анализов показали, что в их крови нет каких-либо ядовитых веществ», — сказал глава ИВ.

Он также добавил, что причиной случившемуся не являются химвещества, используемые на хлопковом поле.

«Действие лекарств прекращается через два дня. После использования химвеществ был дождь. Лекарства были использованы на хлопковом поле 11 июня, фермеры вышли на поле 16-го числа. Вероятнее всего, их состояние ухудшилось в связи с солнечным ударом», — добавил Мамедов.

Напомним, что с признаками отравления на хлопковом поле 10 июня в Саатлинскую центральную больницу было доставлено 24 фермеров.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль факт отравления на хлопковом поле в Саатлинском районе.

По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 249.2 (Нарушение установленных правил борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 314.2 (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это привело к тяжким последствиям) УК Азербайджана.

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