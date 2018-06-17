В Баку продолжаются соревнования 6-го Кубка мира по поло в рамках Национального коневодческого фестиваля, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает АПА, в турнире, посвященного 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 25-летию спасения азербайджанской государственности, 16 июня команда “Rhein Polo Club Düsseldorf” (Германия) разгромила команду “Indian Polo & Riding Club New Delhi” (Индия) со счетом 9:3 и вышла в финал.

Соперником германцев в финале стала команда Азербайджана “Elite Horse & Polo Club”, одержавшая победу над “Polo Club Wicklow” (Ирландия) – 6:3.

За третье место поборются “Indian Polo & Riding Club New Delhi” и “Polo Club Wicklow”.

Итог турниру будет подведен 17 июня.

В рамках Национального коневодческого фестиваля были организованы также соревнования по скачкам, човкан и конкуру.

Minval.az