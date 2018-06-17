Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии, передает «Корресондент».

«В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках», − заявил Франциск на Семейном форуме в Италии.

Глава Католической церкви таким образом высказался и против предродовых исследований, которые часто приводят к прекращению беременности после обнаружения у плода нарушений.

Он призвал принимать детей такими, какими «Бог их нам дает».

Напомним, в 2016 году Папа Римский Франциск даровал всем католическим священникам право прощать грех аборта.

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