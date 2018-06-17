Второй тур выборов президента состоится сегодня в Колумбии. Избиратели должны будут определить нового главу государства из правого и левого кандидатов.

После подсчета ста процентов бюллетеней в первом туре за Ивана Дуке были отданы 39,14 процента голосов, за его соперника от левых сил Густаво Петро — 25,08 процента.

С субботы и до утра понедельника в Колумбии действует сухой закон, а также запрет на митинги и манифестации, передает РИА Новости.

Колумбийские власти также решили на время выборов закрыть сухопутную границу с Венесуэлой.

Minval.az