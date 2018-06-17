Eвропа начала осознавать, что невозможно рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от «ряда вызовов, включая Россию», заявил президент Латвии Раймонд Вейонис. Слова политика передает РИА Новости.

По словам латвийского лидера, перед НАТО стоят несколько угроз, в том числе нестабильность на юге Североатлантического альянса, в Сирии и Северной Африке, а также растущее влияние Китая. По мнению политика, одним из вызовов является и «демонстрирующая свои мускулы» Россия.

Помимо этого, Вейонис добавил, что единство Запада находится под угрозой. Президент Латвии призвал укреплять «мягкую безопасность», в том числе и борьбу с гибридными угрозами.

Ранее американский эксперт по внешней политике Тед Гален Карпентер выразил мнение, что Вашингтон и НАТО продолжают настраивать Москву против себя. Специалист отметил, что недавно Норвегия попросила удвоить американский контингент войск на своей территории, чтобы разместить вооруженные силы ближе к границе с Россией.

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