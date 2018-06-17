В результате ДТП в Имишли погиб 1 человек, еще двое тяжело ранены.

Как передает АПА, авария произошла в поселке для вынужденных переселенцев из Джабраильского района. В результате столкновения автомобилей «Мерседес» и «ВАЗ» погиб пассажир «Мерседес»а Баймамедов Халид Мамедбаги оглу 1987 г.р. Водитель Мехралиев Ильяс Мухаммедали оглу 1948 г.р. в тяжелом состоянии помещен в Ширванскую горбольницу.

Водитель «ВАЗ»а Гулиев Азер Гусейн оглу 1983 г.р. в тяжелом состоянии отправлен в одну из столичных больниц.

По факту ведется расследование.

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