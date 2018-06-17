Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству во главе с Алексисом Ципрасом , сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что оппозиции не хватило голосов. Компартия Греции отказалась голосовать.

Официальные итоги голосования на данный момент не объявлены.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции «Новой демократии» Кириакос Мицотакис потребовал поставить на голосование парламента вопрос о доверии правительству из-за соглашения со Скопье о конституционном наименовании Республики Македония. По словам Мицотакиса, соглашение, по которому соседняя страна будет называться Республика Северная Македония, наносит ущерб национальным интересам, и не все в правительстве поддерживают его.

Minval.az