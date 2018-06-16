Турция намерена создать собственную научную базу в Антарктике в следующем году. Об этом говорится в сообщении президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в субботу на его официальной странице в Twitter.

«Мы к 2019 году создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике», — говорится в сообщении турецкого лидера, сообщает ТАСС.

Турция — одна из участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне и вступившего в силу в 1961 году после ратификации 12 государствами-первоначальными участниками. Согласно этому документу, на континенте допускается только научная деятельность.

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