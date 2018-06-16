Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует отказаться от использования пластиковых трубочек для напитков. Об этом как передают Ведомости, говорится в сообщении компании.В следующем году все рестораны сети в Великобритании и Ирландии перейдут на бумажные соломинки.

В дальнейшем McDonald’s планирует заменить пластиковые трубочки в своих ресторанах по всему миру. В конце года соломинки из альтернативных материалов начнут тестироваться в некоторых заведениях США, Франции, Швеции, Норвегии, Австралии и Бельгии, добавила компания.

В тех странах, где пока не запланированы эксперименты с альтернативными вариантами (например, в Малайзии), McDonald’s будет стараться сокращать использование пластиковых трубочек, выдавая соломинки посетителям только по запросу, отмечается в сообщении.

Эта мера рассматривается в рамках кампании по борьбе с загрязнением Мирового океана. Власти Великобритании планируют направить 61 млн фунтов стерлингов (около $86 млн) на развитие новых технологий, чтобы решить проблему пластиковых отходов.

Minval.az