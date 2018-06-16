Порты Италии будут недоступны для двух судов неправительственных организаций (НПО), занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщил глава итальянского МВД Маттео Сальвини в своём Facebook.

По словам министра, два судна НПО под голландским флагом прибыли к побережью Ливии в ожидании новой группы людей, оставленных нелегальными перевозчиками.

«Да будет им известно, что Италия больше не желает быть причастна к незаконной миграции, поэтому им придётся искать другие порты — не в Италии», — написал Сальвини.

Свой пост он сопроводил хештегом «закроем порты».

Minval.az