Посольство Украины в Вашингтоне заявило, что Конгресс США планирует в 2019 году увеличить финансовую помощь Киеву до $691 миллиона, что на $70 миллионов больше прошлогодних ассигнований.

В частности, предлагается выделить на сферу безопасности Незалежной, в том числе на летальное оружие оборонительного характера, $250 миллионов.

— Данная сумма на $50 миллионов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утверждённых в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, — говорится в сообщении диппредставительства в «Фейсбуке».

Ещё $441 миллион намерены предоставить Украине в качестве помощи по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств. Данная финансовая помощь более чем на $20 миллионов превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Уточняется, что для вступления в силу предложенные законопроекты должны быть одобрены полным составом палаты представителей, поддержаны сенатом и подписаны президентом США Дональдом Трампом.

Minval.az