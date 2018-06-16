ВВС Турции проводят операции в 12 точках на севере Ирака в горах Кандиль против террористов РПК, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в субботу.

В сообщении отмечается, что операции начались вчера.

«В рамках операции в горах Кандиль на севере Ирака уничтожены опорные пункты РПК», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции, используя 20 самолетов, уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», — сказал Эрдоган.

Minval.az