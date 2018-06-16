Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил организаторов «Евровидения» в политизированности песенного конкурса.

В эфире канала Babala TV Йылдырым заявил, что Израиль ничего не смыслит в музыке, а может лишь убивать.

«Израиль на «Евровидении» представляла очень слабая исполнительница. В нынешнем году конкурс носил ярко выраженный идеологический характер. Победу на «Евровидении» присудили Израилю, хотя, что эта страна не набрала достаточного количества баллов», — сказал Йылдырым, комментируя отказ Анкары от участия в «Евровидении» (цитата по «Анадолу»).

Премьер Турции обвинил организаторов «Евровидения» в спланированной потасовке итогов голосования. «Они изменили процесс голосования. И все для того, чтобы в очередной конкурс прошел в оккупированном Иерусалиме», — сказал Йылдырым.

Глава правительства предупредил, что действия организаторов международного музыкального конкурса вызовут новый виток межрелигиозного противостояния на Ближнем Востоке.

Йылдырым напомнил, что решение США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим уже привело к убийству десятков палестинцев, в том числе восьмилетнего ребенка. «Какой вред мог причинить США восьмилетний ребенок? Израильские солдаты даже не задумываясь застрелили его. Разве это и есть гуманизм?», — сказал глава правительства.

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